Чинні чемпіони перемогли у матчі-відкритті нового сезону НБА

Деталі

Зі старту баталії господарі захопили перевагу на табло і втримали її за підсумками двох чвертей — 66:59. У цьому проміжку на плаву гостей втримував Патрік Мілс. Австралієць реалізував усі п’ять з п’яти спроб з дальньої лінії.

Всі спроби “Брукліна” у другій частині протистояння були нівельованими. Як наслідок впевнена звитяга “Мілуокі” — 127:104.

У “Бакс” 32 очки і 14 пд зробив Адетокунбо, 20 очок додав Міддлтон. За “Нетс” 32 бали і 11 пд зробив Дюрант, 21 додав Міллс.

Що передувало цьому

БК “Мілуокі” вдруге в історії став чемпіоном НБА.