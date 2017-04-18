"Чилдрен Кинофест" стартует в конце мая

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17985 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78136 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139827 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110771 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112699 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110013 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102352 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106415 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103088 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149722 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Чилдрен Кинофест" стартует в конце мая

"Чилдрен Кинофест" стартует в конце мая

Киев  •  УНН

 • 7464 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В этом году "Чилдрен Кинофест" состоится с 26 мая по 4 июня и охватит 20 городов по всей Украине, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы фестиваля.

Отмечается, что фестиваль откроется французской анимационной лентой "Жизнь кабачка". Этот фильм о дружбе подростков получил премию "Сезар" за лучший дебют и оригинальный сценарий, а также был номинирован на премию "Оскар".

Кроме того, на закрытии фестиваля будет показано обладателя Гран-при прошлого года. На этот раз зрители увидят венгерский фильм "Лапа" Роберта-Адриана Пежо, основанный на реальных событиях.

Украина в конкурсе фестиваля представляет фэнтези-мультфильм "Никита Кожемяка". Сказка Манука Депояна, которая собрала на родине более 11 млн гривен, также вышла в прокат в Польше и Турции, а теперь поборется за зрительские симпатии гостей "Чилдрен кинофестиваля".

Победитель конкурсной программы фестиваля определяется зрительским голосованием - на входе в кинозал гости получают бюллетень, в котором ставят оценку фильма.

Вход на все показы - бесплатный, по предварительной регистрации на сайте фестиваля. Регистрация стартует 15 мая. Часть мест выделяется организованным группам зрителей из социально незащищенных слоев населения: детям с особыми потребностями, сиротам и пострадавшим от конфликта на востоке Украины.

Как сообщал УНН, фильм украинского режиссера вошел в основную программу Каннского фестиваля.

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