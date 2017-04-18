"Чилдрен Кинофест" стартует в конце мая

Отмечается, что фестиваль откроется французской анимационной лентой "Жизнь кабачка". Этот фильм о дружбе подростков получил премию "Сезар" за лучший дебют и оригинальный сценарий, а также был номинирован на премию "Оскар".

Кроме того, на закрытии фестиваля будет показано обладателя Гран-при прошлого года. На этот раз зрители увидят венгерский фильм "Лапа" Роберта-Адриана Пежо, основанный на реальных событиях.

Украина в конкурсе фестиваля представляет фэнтези-мультфильм "Никита Кожемяка". Сказка Манука Депояна, которая собрала на родине более 11 млн гривен, также вышла в прокат в Польше и Турции, а теперь поборется за зрительские симпатии гостей "Чилдрен кинофестиваля".

Победитель конкурсной программы фестиваля определяется зрительским голосованием - на входе в кинозал гости получают бюллетень, в котором ставят оценку фильма.

Вход на все показы - бесплатный, по предварительной регистрации на сайте фестиваля. Регистрация стартует 15 мая. Часть мест выделяется организованным группам зрителей из социально незащищенных слоев населения: детям с особыми потребностями, сиротам и пострадавшим от конфликта на востоке Украины.

Как сообщал УНН, фильм украинского режиссера вошел в основную программу Каннского фестиваля.