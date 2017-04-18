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“Чілдрен Кінофест” стартує наприкінці травня

“Чілдрен Кінофест” стартує наприкінці травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. У цьому році “Чілдрен Кінофест” відбудеться з 26 травня по 4 червня й охопить 20 міст по всій Україні, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби фестивалю.

Зазначається, що фестиваль відкриється французькою анімаційною стрічкою “Життя кабачка”. Цей фільм про дружбу підлітків отримав премію “Сезар” за найкращий дебют та оригінальний сценарій, а також був номінований на премію “Оскар”.

Крім того, на закритті фестивалю буде показано володаря Гран-прі попереднього року. Цього разу глядачі побачать угорський фільм “Лапа” Роберта-Адріана Пежо, заснований на реальних подіях.

Україну у конкурсі фестивалю представляє фентезі-мультфільм “Микита Кожум’яка”. Казка Манука Депояна, яка зібрала на батьківщині понад 11 млн гривень, також вийшла в прокат у Польщі й Туреччині, а тепер побореться за глядацькі симпатії гостей “Чілдрен Кінофесту”.

Переможець конкурсної програми фестивалю визначається глядацьким голосуванням — на вході до кінозалу гості отримують бюлетень, у якому ставлять оцінку фільму.

Вхід на всі покази — безкоштовний, за попередньою реєстрацією на сайті фестивалю. Реєстрація стартує 15 травня. Частина місць виділяється організованим групам глядачів із соціально незахищених верств населення: дітям з особливими потребами, сиротам і потерпілим від конфлікту на сході України.

Як повідомляв УНН, фільм українського режисера увійшов до основної програми Каннського фестивалю.

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