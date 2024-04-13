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Чесноков обсудил с главой Европейского молодежного фонда поддержку украинской молодежи

Чесноков обсудил с главой Европейского молодежного фонда поддержку украинской молодежи

Киев  •  УНН

13 апреля 2024, 02:54  •  1211 просмотра

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Андрей Чесноков, заместитель министра молодежи и спорта Украины, обсудил с Горданой Бериан, президентом Европейского молодежного фонда, продолжение поддержки украинской молодежи путем финансирования проектов, направленных на оказание ей помощи во время войны рф против Украины и стимулирования ее возвращения для восстановления страны.

Заместитель Министра молодежи и спорта Украины Андрей Чесноков обсудил с Председателем Европейского молодежного фонда Горданой Берйан поддержку украинской молодежи. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Заместитель Министра молодежи и спорта Украины Андрей Чесноков встретился с Председателем Европейского молодежного фонда Горданой Берйан.

Во время данной встречи был поднят вопрос продолжения финансирования постоянно действующего конкурса от Европейского молодежного фонда для пилотных проектов направленных на поддержку украинской молодежи в условиях войны рф против Украины во всех государствах-членах Совета Европы.

Также Чесноков предложил включить в тематику проектов стимулирование возвращения молодежи в Украину для участия в восстановлении и отстройке страны. Гордана Берйан подтвердила, что конкурс проектов поддержки украинской молодежи будет продолжен. Кроме того, Европейский молодежный фонд планирует провести серию мероприятий для аппликантов, которые не получили финансовую поддержку, с целью усиления их проектной способности и поддержки успешного участия в следующих этапах конкурса.

Добавим

Во время встречи было согласовано проведение семинара Европейского молодежного фонда во Львове со 2 по 6 сентября 2024 года, направленного на повышение способности украинских общественных организаций в подаче грантовых заявок в фонд.

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