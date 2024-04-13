Чесноков обсудил с главой Европейского молодежного фонда поддержку украинской молодежи

Заместитель Министра молодежи и спорта Украины Андрей Чесноков обсудил с Председателем Европейского молодежного фонда Горданой Берйан поддержку украинской молодежи. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Заместитель Министра молодежи и спорта Украины Андрей Чесноков встретился с Председателем Европейского молодежного фонда Горданой Берйан.

Во время данной встречи был поднят вопрос продолжения финансирования постоянно действующего конкурса от Европейского молодежного фонда для пилотных проектов направленных на поддержку украинской молодежи в условиях войны рф против Украины во всех государствах-членах Совета Европы.

Также Чесноков предложил включить в тематику проектов стимулирование возвращения молодежи в Украину для участия в восстановлении и отстройке страны. Гордана Берйан подтвердила, что конкурс проектов поддержки украинской молодежи будет продолжен. Кроме того, Европейский молодежный фонд планирует провести серию мероприятий для аппликантов, которые не получили финансовую поддержку, с целью усиления их проектной способности и поддержки успешного участия в следующих этапах конкурса.

Добавим

Во время встречи было согласовано проведение семинара Европейского молодежного фонда во Львове со 2 по 6 сентября 2024 года, направленного на повышение способности украинских общественных организаций в подаче грантовых заявок в фонд.

До июля союзники могут согласовать создание фонда для поддержки Украины - Столтенберг