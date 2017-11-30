"Красный крест" направил более 230 тонн гумпомощи на Донбасс

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории от Миссии Международного комитета Красного Креста последовали 13 автомобилей с грузом гуманитарного назначения, среди которых гигиенические средства, медикаменты, продуктовые наборы и песок для фильтрации общим весом почти 236 тонн", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по состоянию на 23 октября 2017 количество внутренне перемещенных лиц из восточных областей и Крыма составила 1604059 человек.