"Красный крест" направил более 230 тонн гумпомощи на Донбасс

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 12666 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 7458 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 25615 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 39725 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 104965 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 112182 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 134124 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107183 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108640 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113284 просмотра

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"Красный крест" направил более 230 тонн гумпомощи на Донбасс

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Миссия Международного комитета Красного Креста отправила на оккупированную часть Донбасса 13 автомобилей с гуманитарным грузом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории от Миссии Международного комитета Красного Креста последовали 13 автомобилей с грузом гуманитарного назначения, среди которых гигиенические средства, медикаменты, продуктовые наборы и песок для фильтрации общим весом почти 236 тонн", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по состоянию на 23 октября 2017 количество внутренне перемещенных лиц из восточных областей и Крыма составила 1604059 человек.

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