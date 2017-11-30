"Червоний хрест" надіслав більше 230 тонн гумдопомоги на Донбас

"Через КПВВ “Новотроїцьке” на виїзд до неконтрольованої території від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста прослідували 13 автомобілів з вантажем гуманітарного призначення, серед яких гігієнічні засоби, медикаменти, продуктові набори та пісок для фільтрації загальною вагою майже 236 тонн", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, станом на 23 жовтня 2017 року кількість внутрішньо переміщених осіб зі східних областей та Криму становила 1 604 059 осіб.