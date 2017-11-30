"Червоний хрест" надіслав більше 230 тонн гумдопомоги на Донбас

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста відправила на окуповану частину Донбасу 13 автомобілів з гуманітарним вантажем, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Через КПВВ “Новотроїцьке” на виїзд до неконтрольованої території від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста прослідували 13 автомобілів з вантажем гуманітарного призначення, серед яких гігієнічні засоби, медикаменти, продуктові набори та пісок для фільтрації загальною вагою майже 236 тонн", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, станом на 23 жовтня 2017 року кількість внутрішньо переміщених осіб зі східних областей та Криму становила 1 604 059 осіб.

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