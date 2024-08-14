Черниговская область подверглась вражескому удару из артиллерии: загорелся жилой дом
Киев • УНН
Враг обстрелял Семеновскую территориальную громаду на Черниговщине. В результате артиллерийского удара загорелся жилой дом.
Семеновская община в Черниговской области подверглась вражескому удару из артиллерии, загорелся жилой дом, сообщил в среду глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.
Семеновская ТГ. Артиллерия. Горит жилой дом. россия - террорист
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