Черниговского депутата-антикоррупционера задержали на взятке

"Задержан с поличным директор коммунального предприятия Зиновьева Артура Петровича, который является депутатом Черниговского областного совета от партии "Наш край", а также является заместителем председателя комиссии областного совета по вопросам регламента депутатской этики, законности и предотвращения коррупции, который требовал 10 тыс. и был задержан при второй части транша - 5 тыс. грн от ФЛП, за заключение договора и предоставления в аренду помещения", - сообщила Л.Сарган.

Она отметила, что реализация противоправных действий проводилась совместно с следователями ГУ ГУНП в Черниговской области и под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области.

Проводятся обыски в помещении коммунального предприятия Черниговского областного совета.

Как сообщал УНН, начальника отдела уголовного розыска задержали на взятке в Киеве.