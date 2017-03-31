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Чернігівського депутата-антикорупціонера затримали на хабарі

Чернігівського депутата-антикорупціонера затримали на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Депутата Чернігівської обласної ради Артура Зінов'єва, який є заступником голови комісії обласної ради з питань регламенту депутатської етики, законності та запобігання корупції, затримали на хабарі у 10 тисяч грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.

“Затримано на гарячому директора комунального підприємства Зінов’єва Артура Петровича, який є депутатом Чернігівської обласної ради від політичної партії „Наш край“, а також є заступником голови комісії обласної ради з питань регламенту депутатської етики, законності та запобігання корупції, який вимагав 10 тисяч та був затриманий на другій частині траншу — 5 тис. грн від ФОП, за укладання договору та надання в оренду приміщення”, — повідомила Л.Сарган.

Вона зазначила, що реалізація протиправних дій проводилася спільно з слідчими СУ ГУНП в Чернігівській області та під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області.

Наразі проводяться обшуки в приміщенні комунального підприємства та Чернігівської обласної ради.

Як повідомляв УНН, начальника відділу карного розшуку затримали на хабарі у Києві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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