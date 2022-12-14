Дежурил на блокпосту "лнр": предателя, помогавшего оккупантам, отправили за решетку на 15 лет

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Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. К 15 годам заключения приговорен очередной участник так называемой "лнр". Прокуроры в суде доказали, что житель одного из сел Луганской области с 2014 года участвовал в незаконном вооруженном формировании. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, информирует УНН.

Цитата

"При публичном обвинении Львовской областной прокуратуры житель Луганской области признан виновным в участии в террористической организации и в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Детали 

Во время службы осужденный обеспечивал пропускной режим на блокпосте при въезде в город Лисичанск Луганской области, который в то время был подконтролен так называемой "лнр". Он производил проверку документов, личный осмотр граждан и вещей, транспортных средств, вел наблюдение за прилегающей местностью.

В настоящее время осужденный находится под стражей. Досудебное расследование осуществляло СБУ.

Дополнение 

67-летнему киевлянину, уроженцу Сумской области, который после начала полномасштабного вторжения рф в Украину публично поддержал действия страны-агрессора, сообщили о подозрении.

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