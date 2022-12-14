Чергував на блокпосту "лнр": зрадника, який допомагав окупантам, відправили за ґрати на 15 років
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. До 15 років ув'язнення засуджено чергового учасника так званої "лнр". Прокурори у суді довели, що житель одного із сіл Луганської області з 2014 року брав участь у незаконному збройному формуванні. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує УНН.
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"За публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури жителя Луганщини визнано винним в участі у терористичній організації та у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Під час служби засуджений забезпечував пропускний режим на блокпості при в’їзді до міста Лисичанськ Луганської області, яке на той час було підконтрольне так званій "лнр". Він здійснював перевірку документів, особистий огляд громадян та речей, транспортних засобів, вів спостереження за прилеглою місцевістю.
Наразі засуджений перебуває під вартою. Досудове розслідування здійснювало СБУ.
Доповнення
67-річному киянину, уродженцю Сумської області, який після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну публічно підтримав дії країни-агресора, повідомили про підозру.