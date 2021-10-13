Очередной коронавирусный антирекорд в Одесской области - более полутора тысяч заболевших за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Почти двукратный суточный прирост заболевших коронавирусом наблюдается в Одесской области. По данным областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины за последние сутки в регионе выявлено 1 525 новых случаев заражения COVID-19, что на 709 больше, чем днем ранее.
Детали
Из-за последствий пандемии скончались 38 человек, выздоровело — 579. Всего с начала пандемии вирус нашли у 165 584 жителей региона, 3 492 пациента скончались, 143 776 выздоровели.
Напомним, 12 октября директор областного управления здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева сообщила, что в ближайшие несколько дней Одесская область перейдет в “красную” зону эпидемической опасности по COVID-19.