Очередной коронавирусный антирекорд в Одесской области - более полутора тысяч заболевших за сутки

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 106111 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 115138 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 103325 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 102823 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

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2 марта, 04:30 • 120071 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172909 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Почти двукратный суточный прирост заболевших коронавирусом наблюдается в Одесской области. По данным областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины за последние сутки в регионе выявлено 1 525 новых случаев заражения COVID-19, что на 709 больше, чем днем ранее.

Детали

Из-за последствий пандемии скончались 38 человек, выздоровело — 579. Всего с начала пандемии вирус нашли у 165 584 жителей региона, 3 492 пациента скончались, 143 776 выздоровели.

Напомним, 12 октября директор областного управления здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева сообщила, что в ближайшие несколько дней Одесская область перейдет в “красную” зону эпидемической опасности по COVID-19.

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