Черговий коронавірусний антирекорд в Одеській області - понад півтори тисячі хворих за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Майже дворазовий добовий приріст хворих коронавірусом спостерігається в Одеській області. За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України за останню добу в регіоні виявлено 1 525 нових випадків зараження COVID-19, що на 709 більше, ніж днем раніше.
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Через наслідки пандемії померли 38 осіб, одужали — 579. Всього з початку пандемії вірус знайшли у 165 584 жителів регіону, 3 492 пацієнта померли, 143 776 одужали.
Нагадаємо, 12 жовтня директор обласного управління охорони здоров’я Наталія Одарій-Захар’єва повідомила, що у найближчі декілька днів Одеська область перейде в “червону” зону епідемічної небезпеки щодо COVID-19.