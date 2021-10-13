Черговий коронавірусний антирекорд в Одеській області - понад півтори тисячі хворих за добу

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Через наслідки пандемії померли 38 осіб, одужали — 579. Всього з початку пандемії вірус знайшли у 165 584 жителів регіону, 3 492 пацієнта померли, 143 776 одужали.

Нагадаємо, 12 жовтня директор обласного управління охорони здоров’я Наталія Одарій-Захар’єва повідомила, що у найближчі декілька днів Одеська область перейде в “червону” зону епідемічної небезпеки щодо COVID-19.