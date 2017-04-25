Очередное заседание Кабинета министров Украины состоится 26 апреля

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17892 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78068 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139782 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110760 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112688 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110008 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102347 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106414 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103088 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149707 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Очередное заседание Кабинета министров Украины состоится 26 апреля

Очередное заседание Кабинета министров Украины состоится 26 апреля

Киев  •  УНН

 • 10843 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. 26 апреля в 11:00 под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана начнется заседание правительства. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"26 апреля под руководством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства", - говорится в сообщении.

Начало заседания в 11:00.

Как сообщал УНН 25 апреля, на коллегии Министерства внутренних дел Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил уволить по итогам полугодия руководителей Национальной полиции в трех областях, которые покажут худшие результаты. Это предложение не касается Луганской и Донецкой областей.

21 апреля Владимир Гройсман заявил, что удалось решить проблему утилизации львовского мусора.

Также премьер-министр Украины В. Гройсман поручил службам подготовиться помогать украинском в начале действия "безвиза" с ЕС.

Украинские Национальные Новости

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