Очередное заседание Кабинета министров Украины состоится 26 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. 26 апреля в 11:00 под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана начнется заседание правительства. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"26 апреля под руководством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства", - говорится в сообщении.
Начало заседания в 11:00.
Как сообщал УНН 25 апреля, на коллегии Министерства внутренних дел Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил уволить по итогам полугодия руководителей Национальной полиции в трех областях, которые покажут худшие результаты. Это предложение не касается Луганской и Донецкой областей.
21 апреля Владимир Гройсман заявил, что удалось решить проблему утилизации львовского мусора.
Также премьер-министр Украины В. Гройсман поручил службам подготовиться помогать украинском в начале действия "безвиза" с ЕС.