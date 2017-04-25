Очередное заседание Кабинета министров Украины состоится 26 апреля

"26 апреля под руководством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства", - говорится в сообщении.

Начало заседания в 11:00.

Как сообщал УНН 25 апреля, на коллегии Министерства внутренних дел Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил уволить по итогам полугодия руководителей Национальной полиции в трех областях, которые покажут худшие результаты. Это предложение не касается Луганской и Донецкой областей.

21 апреля Владимир Гройсман заявил, что удалось решить проблему утилизации львовского мусора.

Также премьер-министр Украины В. Гройсман поручил службам подготовиться помогать украинском в начале действия "безвиза" с ЕС.