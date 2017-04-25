Чергове засідання Кабінету міністрів України відбудеться 26 квітня

"26 квітня під головуванням прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду", - йдеться у повідомленні.

Початок засідання об 11:00.

Як повідомляв УНН 25 квітня, на колегії Міністерства внутрішніх справ Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував звільнити за підсумками півріччя керівників Національної поліції у трьох областях, які покажуть найгірші результати. Ця пропозиція не стосується Луганської та Донецької областей.

21 квітня Володимир Гройсман заявив, що вдалось вирішити проблему утилізації львівського сміття.

Також прем'єр-міністр України В. Гройсман доручив службам приготуватися допомагати українцям на початку дії "безвізу" з ЄС.