Чергове засідання Кабінету міністрів України відбудеться 26 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. 26 квітня об 11:00 під головуванням прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана розпочнеться засідання уряду. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.
"26 квітня під головуванням прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду", - йдеться у повідомленні.
Початок засідання об 11:00.
Як повідомляв УНН 25 квітня, на колегії Міністерства внутрішніх справ Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував звільнити за підсумками півріччя керівників Національної поліції у трьох областях, які покажуть найгірші результати. Ця пропозиція не стосується Луганської та Донецької областей.
21 квітня Володимир Гройсман заявив, що вдалось вирішити проблему утилізації львівського сміття.
Також прем'єр-міністр України В. Гройсман доручив службам приготуватися допомагати українцям на початку дії "безвізу" з ЄС.