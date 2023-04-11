Очередная неудачная "спецоперация": эксперт объяснил, чего хотели достичь россияне "сливом" информации и почему им это не удалось

Эксперт отмечает, что это “не разовая акция российских спецслужб, и уже есть третья утечка документов, которая свидетельствует о плановом характере их обнародования”.

Он выделяет несколько векторов, которые направлены не только на дестабилизацию ситуации в Украине, но и непосредственно, на политическую платформу США.

Американский вектор

“Речь идет о многовекторности операций, проводимых российскими спецслужбами. Один из векторов направлен исключительно на американского потребителя. Здесь неслучайно совпадение событий, которые происходят в политической жизни США. Говорится о выдвижении президента Джо Байдена на второй срок, и уголовное преследование 45-го президента Дональда Трампа. У Байдена нашли ряд секретных документов. Тем более, что это не единичный случай, когда находят аналогичные документы с грифом “секретно”. То есть, делается прямой намек возможности утечки информации по линии администрации президента США. Учитывая то, что в США, фактически, началась предвыборная кампания, продолжается игра на понижение Байдена, как основного претендента на эту должность. И этот скандал будет развиваться и в дальнейшем. Если сейчас в США праздники, то соответственно, после праздников будет поставлен этот вопрос”, – отмечает Снегирев.

Одной из задач является отвлечение внимания значительного количества оперативного состава американских спецслужб на поиски утечки информации.

Как объясняет политолог, “будут искать “крота” вместо того, чтобы противодействовать российским спецслужбам”.

“В этом контексте вектор заключается в том, чтобы внести раздор во взаимодействие следствия с их стратегическими партнерами — так называемое “Пятый глаз” — пять стран, усилия спецслужб которых объединились в моменте обмена развединформациями — это наиболее опасно. То есть, пытаются вбить клин в моменте взаимодействия спецслужб нескольких стран, чтобы ослабить именно обмен разведданными — это главное в условиях глобального мира. Это касается не только российских угроз, но и общемировых”, - добавил он.

“Игра” россиян с утечкой информации касается не только создания искусственных конфликтов со спецслужбами, но и с политическими руководствами стратегических партнеров. В частности, часть документов касается государства Израиль.

Также в документах говорилось о возможности закупок оружия чвк “вагнера” у Турции. Как отмечает эксперт, наличие такой информации вызывает определенные предостережения уже внутри самого Североатлантического блока.

Украинский вектор

"Первая публикация документов совпала с появлением статей или выступлениями аналитиков по поводу того, что утечка была во время встречи представителей Украины с представителями США. То есть намек делался на возможность украинского следа. Это не подтвердилось, но для чего это делается: огромный объем развединформации передается украинской стороне США для исключения плодотворного сотрудничества спецслужб в момент отражения российской агрессии — создаются такие информационные поводы. Тем более, один из документов вроде бы свидетельствует о том, что велась слежка или прослушивание за представителями правительства Украины, в том числе первыми должностными лицами. Это делается для того, чтобы посеять недоверие. Причем говорится, что прослушивали якобы не только украинского президента, но кажется, и ряд политических стратегических партнеров”, – добавляет эксперт.

Основная задача по отношению к украинскому вектору — посеять раздор между стратегическими партнерами и снизить возможность противодействия российской агрессии. Накануне заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель сообщил на брифинге, что слитые в сеть секретные документы Пентагона, в которых якобы содержалась информация о контрнаступлении ВСУ, не окажут влияния на помощь Украине со стороны США. Как отметил Снегирев, ответ США был о том, что российские спецслужбы не добились желаемого результата.

россия также не достигла результата в компрометации украинского руководства и основное: они не получили информации о дате и возможности контрнаступления ВСУ. И вместе с тем они даже сыграли в плюс для Украины, и это было их ошибкой: фактом отсутствия данных о контрнаступлении они показали, что субъектность принятия решений именно за украинской стороной. То есть именно украинский генералитет принимает решение о проведении контрнаступления. Здесь уместно вспомнить заявление Алексея Данилова, что о контрнаступлении знают 3-5 человек”, – добавляет эксперт.

Подводя итог, режим контрразведывательных мер внутри Украины не позволяет российской стороне получать данные о возможных военных действиях со стороны ВСУ. А попытка "вбросить" эти документы - это так называемые превентивные меры, чтобы сделать невозможным контрнаступление.

“То есть россияне пытались показать свою “осведомленность” о планах украинского военного руководства в момент получения военного снаряжения и все остальное. Это делается для того, чтобы украинское руководство повелось на российский тезис, что они вроде бы все знают. Но этого не произошло”, – резюмировал аналитик.