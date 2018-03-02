Из-за снижения давления газа половина учебных заведений Житомирской области прекращает обучение
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 2 января. УНН. Половина учебных заведений Житомирской области прекращает обучение с 3 по 7 марта из-за снижения давления газа в сети. Такое решение приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС по рекомендациям СНБОУ, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА, передает УНН.
Обучение будет приостановлено в учебных заведениях, использующих для отопления газ, в Житомире, Бердичеве, Коростене, Малине, Новоград-Волынском, пгт Новогувинское и Озерное - это половина всех заведений области.
Остальные общеобразовательные учебные заведения в селах, поселках, райцентрах, где большинство котельных используют альтернативные источники энергии, будут работать в обычном режиме.
Кроме того, комиссия по ТЭБ и ЧС рекомендовала промышленным предприятиям, которые используют газ, уменьшить его использования.
Как сообщал УНН, Министерство энергетики и угольной промышленности рекомендовало до 6 марта отменить занятия в школах и вузах и призвало предприятия в течение этого времени экономить газ.