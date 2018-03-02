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Через зниження тиску газу половина навчальних закладів Житомирщини припиняє навчання

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 2 січня. УНН. Половина навчальних закладів Житомирщини припиняє навчання з 3 по 7 березня через зниження тиску газу у мережі. Таке рішення прийняла обласна комісія з питань ТЕБ та НС за рекомендаціями РНБОУ, повідомляє прес-служба Житомирської ОДА, передає УНН.

Навчання буде призупинено у навчальних закладах, які використовують для опалення газ, у Житомирі, Бердичеві, Коростені, Малині, Новограді-Волинському, смт Новогувинське та Озерне — це половина з усіх закладів області.

Решта загальноосвітніх навчальних закладів у селах, селищах, райцентрах, де більшість котелень використовують альтернативні джерела енергії, працюватимуть у звичайному режимі.

Крім того, комісія з ТЕБ та НС рекомендувала промисловим підприємствам, які використовують газ, зменшити його використання.

Як повідомляв УНН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості рекомендувало до 6 березня скасувати заняття у школах та вишах та закликало підприємства протягом цього часу економити газ.

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