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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за "минирования" суда в Киеве эвакуировали 500 человек

Из-за "минирования" суда в Киеве эвакуировали 500 человек

Киев • УНН

 • 6718 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Из-за сообщения о заминировании суда в Киеве правоохранители эвакуировали около 500 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По данным полиции, сообщение о заминировании Киевского апелляционного хозяйственного суда поступило от анонима около 10 часов.

На место выехали сотрудники взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и спасатели. Из здания эвакуировали около 500 человек. В результате проверки взрывных устройств не обнаружено.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности (ст. 259 Уголовного кодекса Украины).

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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