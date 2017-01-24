Из-за "минирования" суда в Киеве эвакуировали 500 человек

По данным полиции, сообщение о заминировании Киевского апелляционного хозяйственного суда поступило от анонима около 10 часов.

На место выехали сотрудники взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и спасатели. Из здания эвакуировали около 500 человек. В результате проверки взрывных устройств не обнаружено.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности (ст. 259 Уголовного кодекса Украины).