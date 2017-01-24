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Через “замінування” суду у Києві евакуювали 500 осіб

Через “замінування” суду у Києві евакуювали 500 осіб

Київ • УНН

 • 6719 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Через повідомлення про замінування суду у Києві правоохоронці евакуювали близько 500 осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

За даними поліції, повідомлення про замінування Київського апеляційного господарського суду надійшло від аноніма близько 10-ї години.

На місце виїхали працівники вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками та рятувальники. З будівлі евакуювали близько 500 осіб. У результаті перевірки вибухових пристроїв не виявлено.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (ст. 259 Кримінального кодексу України).

 

Українські Національні Новини

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