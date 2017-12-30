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Из-за захвата заложников на "Укрпочте" в Харькове открыли производство

Киев • УНН

 • 9824 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. По факту происшествия в отделении "Укрпочты" в Харькове открыто уголовное производство по статье о захвате заложников. Всего, по данным полиции, было захвачено 11 человек, часть из них уже удалось освободить. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Из-за захвата заложников на "Укрпочте" в Харькове открыли производство

"Следственным управлением ГУ НП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что сегодня в 14:40 оператору "102" поступило сообщение о том, что в отделение "Укрпочты", расположенное на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления. Об этом факте одна из работниц отделения сообщила мужу, и тот оперативно передал информацию полиции.

На место происшествия срочно прибыли наряды полиции. Злоумышленник забаррикадировался в отделении и заявил о захвате заложников.

"Известно, что в помещении находилось 9 взрослых и 2 детей. По состоянию на 18:10 полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить определенную часть удерживаемых людей - двоих детей и трех женщин. Они сейчас в безопасности", - говорится в сообщении.

Для урегулирования ситуации на месте происшествия работают руководство ГУ НП, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, оперативные подразделения полиции. Принимаются меры по задержанию злоумышленника. Согласно санкции статьи ему грозит до 15 лет лишения свободы.

 

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