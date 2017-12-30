Через захоплення заручників на "Укрпошті" у Харкові відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. За фактом події у відділенні "Укрпошти" у Харкові відкрито кримінальне провадження за статтею про захоплення заручників. Загалом, за даними поліції, було захоплено 11 людей, утім частину з них уже вдалося звільнити. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
"Слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
У поліції нагадали, що сьогодні о 14:40 до оператора "102" надійшло повідомлення про те, що до відділення "Укрпошти", розташованого на вулиці Шевченка, увійшов чоловік в масці з метою пограбування. Про цей факт одна із працівниць відділення повідомила чоловіка, а той оперативно передав інформацію поліції.
На місце пригоди терміново прибули наряди поліції. Зловмисник забарикадувався у відділку та заявив про захоплення заручників.
"Відомо, що у приміщенні перебувало 9 дорослих та 2 дітей. Станом на 18:10 поліцейським вдалося вмовити зловмисника відпустити певну частину утримуваних людей - двох дітей та трьох жінок. Вони зараз у безпеці", - йдеться у повідомленні.
Для врегулювання ситуації на місці події працюють керівництво ГУ НП, слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, оперативні підрозділи поліції. Вживаються заходи для затримання зловмисника. Згідно з санкцією статті йому загрожує до 15 років позбавлення волі.