Из-за ямы на дороге произошло ДТП в Черкасской области: среди погибших ребенок

"Столкнулись две машины, двое пострадавших и двое погибших - отец и ребенок. Сейчас на месте работают следователи. По предварительной информации, одна из машин въехала в яму на дороге, у нее стрельнуло колесо", - сообщили в полиции.

Напомним, маршрутка попала в ДТП на автодороге Кривой Рог-Днепр накануне, пострадали водитель и четверо пассажиров маршрутного такси. Полиция открыла уголовное производство. В салоне автомобиля на момент аварии, как отмечается, находились 12 человек, пятеро из них получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.