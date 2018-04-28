Через яму на дорозі сталася ДТП на Черкащині: серед загиблих дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Черкаській області, біля села Пісчане, сталася ДТП, в результаті якої двоє людей постраждали, двоє загинули. За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що одна з машин в'їхала в яму на дорозі. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Черкаської області.
"Зіштовхнулись дві машини, двоє постраждалих та двоє загиблих – батько і дитина. Зараз на місці працюють слідчі. За попередньою інформацією, одна з машин в'їхала в яму на дорозі, в неї стрельнуло колесо", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, маршрутка потрапила у ДТП на автодорозі Кривий Ріг-Дніпро напередодні, постраждали водій та четверо пасажирів маршрутного таксі. Поліція відкрила кримінальне провадження. У салоні автомобіля на момент аварії, як зазначається, перебували 12 осіб, п’ятеро з них отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.