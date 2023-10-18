Ермак: из-за удара рф по Днепропетровской области погибла 31-летняя женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В результате удара российских войск по Днепропетровской области погибла женщина, сообщил в среду руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, пишет УНН.
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"Днепропетровская область, село Обуховка. россияне ударили по частным домам, есть погибшая 31-летняя женщина", - написал Ермак в Telegram.
Напомним
По данным ОВА, удар рф пришелся по Днепровскому району, есть погибший и трое пострадавших.