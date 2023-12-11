Через ЦПАУ и нотариуса: как еще украинцы смогут подать заявления по программе "еВідновлення"

Украинцы смогут подавать заявления на получение денежной компенсации через программу "еВідновлення" не только через приложение, но и через Центры предоставления административных услуг и нотариусов. Об этом сообщил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, пишет УНН.

Детали

"Обновленный механизм поможет тем гражданам, которые ранее не могли самостоятельно подать заявку сделать - например людям с инвалидностью или несовершеннолетним. Это становится возможным благодаря опции подачи заявления через уполномоченного представителя", - сообщил Кубраков.

Для подачи заявления необходимо:

обратиться в ЦНАП или к нотариусу имея только идентификационный код, паспорт и электронную почту;

в случае наличия льготной категории - предоставить документ, подтверждающий ее;

если заявление подает уполномоченное лицо - должна быть доверенность на выполнение сделки.

Кубраков добавил, что любой ЦПАУ на подконтрольной Украине территории может принять заявление. Это не обязательно должен быть центр именно в той же громаде, где размещено поврежденное жилье.

"Однако, подчеркиваю - для подачи заявления через ЦНАП или нотариуса жилье должно быть зарегистрировано в Государственном реестре прав. Это обязательное условие", - добавил министр.

Напомним

В мае стартовал второй этап государственной программы "еВідновлення", который предусматривает компенсации за поврежденное в результате вооруженной агрессии рф жилье.