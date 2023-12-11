Через ЦПАУ и нотариуса: как еще украинцы смогут подать заявления по программе "еВідновлення"
Киев • УНН
Украинцы смогут подавать заявления на получение денежной компенсации через программу "еВідновлення" не только через приложение "Дія", но и через ЦПАУ и нотариусов.
Украинцы смогут подавать заявления на получение денежной компенсации через программу "еВідновлення" не только через приложение, но и через Центры предоставления административных услуг и нотариусов. Об этом сообщил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, пишет УНН.
Детали
"Обновленный механизм поможет тем гражданам, которые ранее не могли самостоятельно подать заявку сделать - например людям с инвалидностью или несовершеннолетним. Это становится возможным благодаря опции подачи заявления через уполномоченного представителя", - сообщил Кубраков.
Для подачи заявления необходимо:
обратиться в ЦНАП или к нотариусу имея только идентификационный код, паспорт и электронную почту;
в случае наличия льготной категории - предоставить документ, подтверждающий ее;
если заявление подает уполномоченное лицо - должна быть доверенность на выполнение сделки.
Кубраков добавил, что любой ЦПАУ на подконтрольной Украине территории может принять заявление. Это не обязательно должен быть центр именно в той же громаде, где размещено поврежденное жилье.
"Однако, подчеркиваю - для подачи заявления через ЦНАП или нотариуса жилье должно быть зарегистрировано в Государственном реестре прав. Это обязательное условие", - добавил министр.
Напомним
В мае стартовал второй этап государственной программы "еВідновлення", который предусматривает компенсации за поврежденное в результате вооруженной агрессии рф жилье.
Через ЦПАУ и нотариуса: как еще украинцы смогут подать заявления по программе "еВідновлення"
Украинцы смогут подавать заявления на получение денежной компенсации через программу "еВідновлення" не только через приложение "Дія", но и через ЦПАУ и нотариусов.
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