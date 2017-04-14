Из-за стрельбы в метро Атланты погиб один человек

Мужчина открыл огонь по пассажирам метро в движущемся поезде. На следующей станции он был задержан. Полиция не сообщает предполагаемые мотивы стрелка, ведется расследование инцидента.

Никто из пострадавших, как отмечается, не получил серьезных ранений.

Как сообщал УНН, на станции West Lake Station американского города Атланта неизвестный подстрелил четырех человек.