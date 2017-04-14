Через стрілянину в метро Атланти загинула одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. В результаті стрілянини в метрополітені американського міста Атланта загинула одна людина, троє отримали поранення, передає УНН з посиланням на Reuters.
Чоловік відкрив вогонь по пасажирах метро в рухомому потязі. На наступній станції він був затриманий. Поліція не повідомляє передбачувані мотиви стрілка, ведеться розслідування інциденту.
Ніхто з потерпілих, як зазначається, не отримав серйозних поранень.
Як повідомляв УНН, на станції West Lake Station американського міста Атланта невідомий підстрелив чотирьох людей.