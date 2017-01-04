Из-за снегопада в Закарпатье произошел сход двух лавин
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 4 января. УНН. Сегодня, 4 января, в результате ухудшения погодных условий на территории Закарпатской области зафиксирован сход двух снежных лавин, сообщают УНН в пресс-службе УГосЧС в Закарпатской области.
Так, сход снежных масс зафиксирован на автодороге между населенными пунктами Нересница и Ш.Луг Тячевского района. Еще одна лавина сошла на автодороге Колочава-Хуст в районе с.Вильшаны Хустского района. По предварительным данным, снежные массы перекрыли движение четырем автомобилям.
Сейчас к месту направлены пожарно-спасательные подразделения. Информация о количестве людей, которые находились в транспортных средствах уточняется.
Напомним, спасатели на Закарпатье отбуксировали 37 автомобилей , застрявшие на заснеженных трассах Закарпатской области.