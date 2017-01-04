Через снігопад на Закарпатті відбулося сходження двох лавин
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 4 січня. УНН. Сьогодні, 4 січня, внаслідок погіршення погодних умов на території Закарпатської області зафіксовано сходження двох снігових лавин, повідомляють УНН у прес-службі УДСНС у Закарпатській області.
Так, сходження снігових мас зафіксовано на автошляху між населеними пунктами Нересниця та Ш.Луг Тячівського району. Ще одна лавина зійшла на автошляху Колочава-Хуст в районі с.Вільшани Хустського району. За попередніми даними, снігові маси перекрили рух чотирьом автомобілям.
Наразі до місця направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Інформація щодо кількості людей, які перебували в транспортних засобах уточнюється.
Нагадаємо, рятувальники на Закарпатті відбуксирували 37 автомобілів, котрі застрягли на засніжених трасах Закарпатської області.