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Через снігопад на Закарпатті відбулося сходження двох лавин

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 4 січня. УНН. Сьогодні, 4 січня, внаслідок погіршення погодних умов на території Закарпатської області зафіксовано сходження двох снігових лавин, повідомляють УНН у прес-службі УДСНС у Закарпатській області.

Так, сходження снігових мас зафіксовано на автошляху між населеними пунктами Нересниця та Ш.Луг Тячівського району. Ще одна лавина зійшла на автошляху Колочава-Хуст в районі с.Вільшани Хустського району. За попередніми даними, снігові маси перекрили рух чотирьом автомобілям.

Наразі до місця направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Інформація щодо кількості людей, які перебували в транспортних засобах уточнюється.

Нагадаємо, рятувальники на Закарпатті відбуксирували 37 автомобілів, котрі застрягли на засніжених трасах Закарпатської області.

Українські Національні Новини

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