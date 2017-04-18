Из-за смертельного ДТП на Прикарпатье открыто уголовное производство

"Прокуратура Ивано-Франковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли четверо молодых людей", - говорится в сообщении.

Авария произошла в понедельник, 17.04.2017, около 17 часов в селе Мишин Коломыйского района.

Как выяснило следствие, водитель автомобиля "Рено Меган Сценик не справился с управлением и допустил столкновение с пассажирским автобусом марки "БАЗ А079.23".

В результате ДТП трое пассажиров легковушки возрастом 19-27 лет и 27-летний водитель погибли на месте. Еще двух пассажиров этого авто и пять пассажиров автобуса вместе с водителем госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.

Сейчас назначены судебно-медицинские, медико-криминалистические и инженерно-транспортные экспертизы, следствие устанавливает все обстоятельства ДТП.

Тела погибших доставлены в морг при Коломыйской центральной районной больнице. Автомобиль и автобус помещены на специальную площадку для задержанного автотранспорта.

Расследование начато по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН 17 апреля, в Житомирской области в ДТП погибли пять человек.