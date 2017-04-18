Из-за смертельного ДТП на Прикарпатье открыто уголовное производство

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17625 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 77811 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139650 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110719 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112661 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109993 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102334 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106408 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103083 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149673 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Из-за смертельного ДТП на Прикарпатье открыто уголовное производство

Из-за смертельного ДТП на Прикарпатье открыто уголовное производство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. По факту гибели четырех молодых людей в дорожно-транспортном происшествии в селе Мишин Коломыйского района Ивано-Франковской области открыто уголовное производство. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

"Прокуратура Ивано-Франковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли четверо молодых людей", - говорится в сообщении.

Авария произошла в понедельник, 17.04.2017, около 17 часов в селе Мишин Коломыйского района.

Как выяснило следствие, водитель автомобиля "Рено Меган Сценик не справился с управлением и допустил столкновение с пассажирским автобусом марки "БАЗ А079.23".

В результате ДТП трое пассажиров легковушки возрастом 19-27 лет и 27-летний водитель погибли на месте. Еще двух пассажиров этого авто и пять пассажиров автобуса вместе с водителем госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.

Сейчас назначены судебно-медицинские, медико-криминалистические и инженерно-транспортные экспертизы, следствие устанавливает все обстоятельства ДТП.

Тела погибших доставлены в морг при Коломыйской центральной районной больнице. Автомобиль и автобус помещены на специальную площадку для задержанного автотранспорта.

Расследование начато по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН 17 апреля, в Житомирской области в ДТП погибли пять человек.

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