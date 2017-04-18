Через смертельну ДТП на Прикарпатті відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. За фактом загибелі чотирьох молодих людей у дорожньо-транспортній пригоді в селі Мишин Коломийського району Івано-Франківської області відкрито кримінальне провадження. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
"Прокуратура Івано-Франківської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинуло четверо молодих людей", - йдеться у повідомленні.
Аварію трапилась у понеділок, 17.04.2017, близько 17 години в селі Мишин Коломийського району.
Як з’ясувало слідство, водій автомобіля "Рено Меган Сценік не впорався з керуванням та допустив зіткнення з пасажирським автобусом марки "БАЗ А079.23"
Внаслідок ДТП троє пасажирів легковика віком 19-27 років та 27-річний водій загинули на місці. Ще двох пасажирів цього авто та п’ятьох пасажирів автобуса разом з водієм госпіталізовано до лікарі із численними травмами.
Наразі призначено судово-медичні, медико-криміналістичні та інженерно-транспортні експертизи, слідство встановлює всі обставини ДТП.
Тіла загиблих доставлені в морг при Коломийській центральній районній лікарні. Автомобіль та автобус поміщено на спеціальний майданчик затриманого автотранспорту.
Розслідування розпочато за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН 17 квітня, на Житомирщині у ДТП загинуло п'ятеро осіб.