В результате схода лавины в Пакистане погибли 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. По меньшей мере 14 человек, среди которых дети, погибли в результате схода лавины в пакистанском округе Читрал, передает УНН со ссылкой на DAWN.
Тела 14 человек, среди которых шесть женщин, шесть детей и двое мужчин, вытащили из-под обломков зданий после схода лавины.
Девять человек были доставлены в больницу.
Кроме того, в результате схода еще одной лавины погиб солдат, шесть человек пострадали в пункте пропуска вблизи пакистано-афганской границы.
Напомним, за последние два дня из-за снегопада в Афганистане погибли по меньшей мере 19 человек, 17 пострадали.