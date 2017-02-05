Через сходження лавини в Пакистані загинуло 14 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Щонайменше 14 осіб, серед яких діти, загинуло внаслідок сходження лавини у пакистанському окрузі Читрал, передає УНН з посиланням на DAWN.
Тіла 14 осіб, серед яких шестеро жінок, шестеро дітей і двоє чоловіків, витягли з-під уламків будівель після сходження лавини.
Дев’ятьох осіб доставили до лікарні.
Окрім того, внаслідок сходження ще однієї лавини постраждали загинув солдат та шестеро постраждали на пункті пропуску поблизу пакистансько-афганського кордону.
Нагадаємо, за останні два дні через снігопад в Афганістані загинуло щонайменше 19 осіб загинуло та 17 постраждало.