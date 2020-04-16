Из-за сильного ветра в Чернобыльской зоне появились новые очаги тления
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. По состоянию на 17:00 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения силы и средства ГСЧС продолжают пролив отдельных участков, где наблюдается тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Вместе с тем, вследствие шквалистых порывов ветра во второй половине дня состоялось осложнение обстановки и появились новые три очаги тления, которые не являются масштабными и не имеют угрожающего характера. Сводный отряд ГСЧС выполняющий работу по локализации очагов в Корогодском, Дитяткивском, Паришевском и Денисовицком лесничествах", - говорится в сообщении.
Сообщается, что угрозы для критических объектов, таких как "Укрытие", "Вектор" и других нет.
"К тушению привлечены более 1 тыс. 100 человек и 120 ед. техники, из них от ГСЧС почти 1 тыс. человек и 100 ед. техники, в том числе 2 вертолета", - добавляется в сообщении.
Так, радиационный фон по городу Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч, г. Чернобыль - 0,023 мР/ч., на КДП Дитятки 0,02 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.).
Напомним, по состоянию на утро 16 апреля открытого огня в Чернобыльской зоне отчуждения не наблюдается.