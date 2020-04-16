Из-за сильного ветра в Чернобыльской зоне появились новые очаги тления

КИЕВ. 16 апреля. УНН. По состоянию на 17:00 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения силы и средства ГСЧС продолжают пролив отдельных участков, где наблюдается тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-службу ГСЧС Украины.