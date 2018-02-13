Из-за сильного снегопада в Румынии объявлен "желтый код" метеоопасности
Киев • УНН
БУХАРЕСТ-КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Румынии объявлен "желтый код" метеоопасности из-за сильных снегопадов. Об этом объявила Национальная метеорологическая служба страны сегодня, 13 февраля, передет УНН со ссылкой на румынские СМИ.
Сообщается, что "желтый код" объявлен в связи с ожидающимися сильными снегопадами, метелями и осадками.
С 13 февлаля с юго-западной части циклон будет распространять осадки по регионам страны. Сильные осадки снега ожидаются в горных и подгорных областях.
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Отмечается, что данный уровень метеорологической ситуации продержится до 20 февраля.