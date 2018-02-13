Через сильний снігопад у Румунії оголошено "жовтий код" метеонебезпеки
Київ • УНН
БУХАРЕСТ-КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Румунії оголошено "жовтий код" метеонебезпеки через сильні снігопади. Про це оголосила Національна метеорологічна служба країни сьогодні, 13 лютого, передет УНН з посиланням на румунські ЗМІ.
Повідомляється, що "жовтий код" оголошено в зв'язку з очікуваними сильними снігопадами, хуртовинами та опадами.
Із 13 лютого з південно-західної частини циклон буде поширювати опади по регіонах країни. Сильні опади снігу очікуються в гірських і підгірних областях.
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Відзначається, що даний рівень метеорологічної ситуації протримається до 20 лютого.