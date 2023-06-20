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Из-за российской войны более восьми миллионов украинцев стали беженцами - омбудсмен

Киев • УНН

 • 739591 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. С начала широкомасштабного вторжения россии в Украину более восьми миллионов украинцев стали беженцами, еще более пяти миллионов подали заявления на получение статуса временного резидента в европейских странах. Об этом во Всемирный день беженцев заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН. 

Из-за российской войны более восьми миллионов украинцев стали беженцами - омбудсмен

Цитата

"Этот день учрежден ООН в честь силы и мужества людей, которые были вынуждены покинуть родной дом, спасаясь от войн, преследований, насилия или стихийных бедствий. Это – возможность с пониманием относиться к проблемам таких людей и признать их стойкость в восстановлении своей жизни", - написал омбудсмен в Telegram.

По его словам, с начала широкомасштабного вторжения россии миллионы украинцев вынуждены были покинуть свои дома в поисках безопасности как внутри страны, так и за ее пределами.

"Благодарны всем государствам, которые не только гостеприимно приняли украинцев, предоставили убежище, ощущение безопасности, но и всячески помогают нашей стране в борьбе с врагом", - отметил Лубинец,

Дополнение

Сегодня, 20 июня, отмечается Всемирный день беженцев. Был учрежден организацией Объединенных Наций в 2000 году.
По данным ООН, больше всего украинских беженцев зарегистрировано в Польше — 1,58 миллиона человек, в Германии — 923 тысячи, в Чехии — примерно 500 тысяч.

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