Из-за российской войны более восьми миллионов украинцев стали беженцами - омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. С начала широкомасштабного вторжения россии в Украину более восьми миллионов украинцев стали беженцами, еще более пяти миллионов подали заявления на получение статуса временного резидента в европейских странах. Об этом во Всемирный день беженцев заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
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"Этот день учрежден ООН в честь силы и мужества людей, которые были вынуждены покинуть родной дом, спасаясь от войн, преследований, насилия или стихийных бедствий. Это – возможность с пониманием относиться к проблемам таких людей и признать их стойкость в восстановлении своей жизни", - написал омбудсмен в Telegram.
По его словам, с начала широкомасштабного вторжения россии миллионы украинцев вынуждены были покинуть свои дома в поисках безопасности как внутри страны, так и за ее пределами.
"Благодарны всем государствам, которые не только гостеприимно приняли украинцев, предоставили убежище, ощущение безопасности, но и всячески помогают нашей стране в борьбе с врагом", - отметил Лубинец,
Дополнение
Сегодня, 20 июня, отмечается Всемирный день беженцев. Был учрежден организацией Объединенных Наций в 2000 году.
По данным ООН, больше всего украинских беженцев зарегистрировано в Польше — 1,58 миллиона человек, в Германии — 923 тысячи, в Чехии — примерно 500 тысяч.