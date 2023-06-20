Через російську війну понад вісім мільйонів українців стали біженцями - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну понад вісім мільйонів українців стали біженцями, ще більш як п'ять мільйонів подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в європейських країнах. Про це у Всесвітній день біженців заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.
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"Цей день заснований ООН на честь сили й мужності людей, які були змушені залишити рідний дім, рятуючись від воєн, переслідувань, насильства або стихійних лих. Це – нагода з розумінням ставитися до проблем таких людей та визнати їхню стійкість у відбудові свого життя", - написав омбудсмен у Telegram.
За його словами, від початку широкомасштабного вторгнення Росії мільйони українців змушені були залишити свої домівки в пошуках безпеки як всередині країни, так і за її межами.
"Вдячні всім державам, які не лише гостинно прийняли українців, надали прихисток, відчуття безпеки, а й всіляко допомагають нашій країні в боротьбі з ворогом", - зазначів Лубінець,
Доповнення
Сьогодні, 20 червня, відзначається Всесвітній день біженців. Був започаткований організацією Об'єднаних Націй у 2000 році.
За даними ООН, найбільше українських біженців зареєстровано у Польщі — 1,58 мільйони осіб, у Німеччині — 923 тисячі, у Чехії — приблизно 500 тисяч.