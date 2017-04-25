Из-за протестов против Мадуро в Венесуэле погибли 23 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Венесуэле в ходе протестов против президента Николаса Мадуро, 24 апреля умерло 2 человека. Таким образом, общая количество жертв в ходе протестов достигло 23 человек, передает УНН со ссылкой на AFP.
В Венесуэле, в ходе протестов против президента Николаса Мадуро, 24 апреля умерло 2 человека.
Протестующие блокировали автомагистрали, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Представитель оппозиции Тарек Уильям Сааба объявил, что в ходе протестов уже погибли 23 человека.
Напомним, что в южном районе Каракаса было убито 10 человек.