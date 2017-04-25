Через протести проти Н.Мадуро в Венесуелі загинуло 23 особи

У Венесуелі в ході протестів проти президента Ніколаса Мадуро, 24 квітня померло 2 людини. Протестувальники блокували автомагістралі, поліція була вимушена застосувати сльозогінний газ. Представник опозиції Тарек Вільям Сааба оголосив, що в ході протестів уже загинуло 23 людини.

Нагадаємо, що в південному районі Каракаса було убито 10 чоловік.