Из-за пожара в Бедфордширском сафари-парке умерли 13 обезьян

Расследование началось после того, как утром во вторник вспыхнул пожар в клетке обезьян.

В заявлении Woburn Safari Park говорилось: “Персонал и пожарные команды присутствовали во время происшествия, однако ни одного из тринадцати животных не удалось спасти”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сафари-парк "Тайган" в Крыму будут отапливать дровами

Все остальные животные не пострадали. В настоящее время идет расследование причин пожара, и пока парк останется открытым, корпус джунглей останется закрытым для расследования.