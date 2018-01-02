Через пожежу в Бедфордширському сафарі-парку померли 13 мавп
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Тринадцять мавп померло після пожежі в сафарі-парку Уоберн в Бедфордширі, передає УНН з посиланням на Іndependent.
Розслідування почалося після того, як вранці у вівторок спалахнула пожежа в клітці мавп.
У заяві Woburn Safari Park говорилося: "Персонал і пожежні команди були присутні під час події, проте жодної з тринадцяти тварин не вдалося врятувати".
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Всі інші тварини не постраждали. В даний час йде розслідування причин пожежі, і поки парк залишиться відкритим, корпус джунглів залишиться закритим для розслідування.