Из-за сообщения о заминировании из здания Херсонской горадминистрация эвакуировали людей
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 10 февраля. УНН. Неизвестные сообщили о заминировании здания горсовета в Херсоне. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Херсонской области.
Сигнал тревоги прозвучал во время сессии городского совета.
На место прибыли взрывотехники. Были эвакуированы 50 человек. В общем работали 25 полицейских.
После обследования здания взрывчатки взрывотехники не обнаружили.
Напомним, как сообщал УНН, иностранцу, который "заминировал" киевский метрополитен, грозит до 8 лет .