Через повідомлення про замінування з будівлі Херсонської міськради евакуювали людей
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 10 лютого. УНН. Невідомі повідомили про замінування будівлі міськради у Херсоні. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП Херсонщини.
Сигнал тривоги пролунав під час сесії міської ради.
На місце прибули вибухотехніки. Було евакуйовано 50 людей. Загалом працювали 25 поліцейських.
Після обстеження будівлі вибухівки вибухотехніки не виявили.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, іноземцю, який "замінував" київський метрополітен, загрожує до 8 років.