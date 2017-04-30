Из-за наводнений в двух американских штатах введен режим ЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сильные грозы в штате Миссури и Оклахома привели к масштабным наводнениям в штате, в результате которых 29 апреля погибли женщина. Губернаторы обоих штатов объявили режим чрезвычайного положения, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Как сообщается, спасатели штата эвакуировали около 100 человек из подтопленных районов.
Кроме того, в штате Оклахома сильный ветер валил деревья и линии электропередач, когда как в других частях штата выпал снег.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время наводнения в Миссисипи затопило шоссе - аэросъемка
Напомним, в начале апреля в результате штормов и сильных ливней в Миссисипи погибли 5 человек, которые провалились с проезжей части в течение, вызванное затоплением.
В другом южном штате, Джорджии, сильный торнадо выкорчевал деревья и оставил без электроэнергии несколько населенных пунктов. Подобная погодная ситуация наблюдается в Алабаме и Южной Каролине, где выпал град размером с бейсбольный мяч.