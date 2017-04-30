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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за наводнений в двух американских штатах введен режим ЧС

Киев • УНН

 • 10592 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сильные грозы в штате Миссури и Оклахома привели к масштабным наводнениям в штате, в результате которых 29 апреля погибли женщина. Губернаторы обоих штатов объявили режим чрезвычайного положения, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Из-за наводнений в двух американских штатах введен режим ЧС

Как сообщается, спасатели штата эвакуировали около 100 человек из подтопленных районов.

Кроме того, в штате Оклахома сильный ветер валил деревья и линии электропередач, когда как в других частях штата выпал снег.

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Напомним, в начале апреля в результате штормов и сильных ливней в Миссисипи погибли 5 человек, которые провалились с проезжей части в течение, вызванное затоплением.

В другом южном штате, Джорджии, сильный торнадо выкорчевал деревья и оставил без электроэнергии несколько населенных пунктов. Подобная погодная ситуация наблюдается в Алабаме и Южной Каролине, где выпал град размером с бейсбольный мяч.

 

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