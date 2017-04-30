Через повені у двох американських штатах введено режим НС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сильні грози в штаті Міссурі і Оклахома призвели до масштабних повеней в штаті, в результаті яких 29 квітня загинула жінка. Губернатори обох штатів оголосила режим Надзвичайного стану, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Як повідомляється, рятувальники штату евакуювали близько 100 чоловік з підтоплених районів.
Крім того, в штаті Оклахома сильний вітер валив дерева та лінії електропередач, коли як в інших частинах штату випав сніг.
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Нагадаємо, на початку квітня внаслідок штормів та сильних злив у Міссісіпі загинули 5 людей, які провалилися з проїжджої частини у течію, спричинену затопленням.
В іншому південному штаті, Джорджії, сильний торнадо викорчував дерева та залишив без електроенергії кілька населених пунктів. Подібна погодна ситуація спостерігається в Алабамі та Південній Кароліні, де випав град, розміром з бейсбольний м’яч.