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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Через повені у двох американських штатах введено режим НС

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сильні грози в штаті Міссурі і Оклахома призвели до масштабних повеней в штаті, в результаті яких 29 квітня загинула жінка. Губернатори обох штатів оголосила режим Надзвичайного стану, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Через повені у двох американських штатах введено режим НС

Як повідомляється, рятувальники штату евакуювали близько 100 чоловік з підтоплених районів.

Крім того, в штаті Оклахома сильний вітер валив дерева та лінії електропередач, коли як в інших частинах штату випав сніг.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під час повені у Міссісіпі затопило шосе — аерозйомка

Нагадаємо, на початку квітня внаслідок штормів та сильних злив у Міссісіпі загинули 5 людей, які провалилися з проїжджої частини у течію, спричинену затопленням.

В іншому південному штаті, Джорджії, сильний торнадо викорчував дерева та залишив без електроенергії кілька населених пунктів. Подібна погодна ситуація спостерігається в Алабамі та Південній Кароліні, де випав град, розміром з бейсбольний м’яч.

 

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