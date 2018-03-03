Из-за мощного шторма в Соединенных Штатах - уже семеро погибших

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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КИЕВ. 3 марта. УНН. Масштабный северный шторм, обрушившийся на восточное побережье США, принес стране по крайней мере уже семь смертей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

"Среди погибших двое детей - в возрасте шести и одиннадцати лет. Большинство смертей связаны с падением деревьев", - говорится в сообщении.

Шторм стремительно усилился в эту пятницу, принеся порывы ветра местами до 150 км в час. В прибрежных районах падает снег и ледяной дождь. Главной же опасностью для жителей остается угроза подтопления - несколько улиц на уровне более метра залиты ледяной водой - пишет издание.

Как ранее сообщал УНН, что из-за непогоды в США погибли по меньшей мере два человека.

 

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