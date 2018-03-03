Через потужний шторм у Сполучених Штатах - вже семеро загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Масштабний північний шторм, що накрив східне узбережжя США, приніс країні принаймні вже сім смертей. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
"Серед загиблих двоє дітей - віком шести і одинадцяти років. Більшість смертей пов'язані з падінням дерев", - йдеться в повідомленні.
Шторм стрімко посилився цієї п'ятниці, принісши пориви вітру місцями до 150 км на годину. У прибережних районах падає сніг і крижаний дощ. Найбільшою ж небезпекою для жителів залишається загроза підтоплення - декілька вулиць на рівні більше метра залиті крижаною водою - пише видання.
Як раніше повідомляв УНН, що через негоду в США загинуло щонайменше двоє людей.