Через потужний шторм у Сполучених Штатах - вже семеро загиблих

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Масштабний північний шторм, що накрив східне узбережжя США, приніс країні принаймні вже сім смертей. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

"Серед загиблих двоє дітей - віком шести і одинадцяти років. Більшість смертей пов'язані з падінням дерев", - йдеться в повідомленні.

Шторм стрімко посилився цієї п'ятниці, принісши пориви вітру місцями до 150 км на годину. У прибережних районах падає сніг і крижаний дощ. Найбільшою ж небезпекою для жителів залишається загроза підтоплення - декілька вулиць на рівні більше метра залиті крижаною водою - пише видання.

Як раніше повідомляв УНН, що через негоду в США загинуло щонайменше двоє людей.

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