Из-за повреждения линий электропередач обесточены 25 населенных пунктов Закарпатья
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 4 января. УНН. Сложные погодные условия с налипанием снега повредили линии электропередач в пяти районах Закарпатья - Ужгородском, Великоберезнянском, Мукачевском, Свалявском и Воловецком, сообщают УНН в пресс-службе Закарпатской ОГА.
По состоянию на 11:00 среды, 4 января, без электричества остаются 25 населенных пунктов области, из них 18 полностью и 7 - частично.
Самая сложная ситуация в Воловецком, где из-за повреждения линий электропередач возле с.Верхние Ворота обесточены 9 сел и 2 выселки районного центра.
"Во все места повреждений ЛЭП направлены аварийные бригады электриков. Ситуация с восстановлением энергоснабжения находится под постоянным контролем", - комментирует ситуацию председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.
Как ранее сообщал УНН, из-за интенсивного снегопада, метели и сугробы в Закарпатье приняли решение приостановить движение грузового транспорта через Абранском перевал, который является основной транспортной артерией области для грузовиков.